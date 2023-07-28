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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 01:04

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu: İmamoğlu'nu siyaseten döverler Muharrem İnce'den beter ederler

Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplum CHP'de lider değişimi istiyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu çıkışını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu A Haber ekranlarında yorumladı. Cevizoğlu İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin "İçeriği zayıf, çocukça yazılmış, siyasi değeri olmayan bir metin" ifadelerini kullanırken "Siyaseten kendisini döverler Muharrem İnce'den beter ederler. Onu hastanelik etmişlerdi İmamoğlu'na ne yaparlar bilmem." dedi. CHP'deki son durumu da değerlendiren Cevizoğlu "CHP'de bugün herkes brütüs olmuş durumda. Sezar'ları bile yok. Kılıçdaroğlu bile Sezar olmuş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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