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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Keşke yıllar önce...

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Keşke yıllar önce...
27.05.2021 22:10
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2020-21 futbol sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen hoca, futbolculuk döneminde de çok sevdiğim bir Beşiktaşlıydı. Tabii ki birçok isim konuşuldu ama hepimiz Sayın Sergen Yalçın'la ilgili hemfikir olarak yola çıktık. Yönetim kurulu olarak ortak akılla, fikirle hareket ettik. Hep söylüyorum, yıllar önce de Sergen hocamıza kapımızı açmamız gerekirdi. Geç oldu ama temiz oldu." ifadelerini kullandı.


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