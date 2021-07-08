Ahmet Nur Çebi’den Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'ın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Ghezzal için flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ghezzal ile ilgili ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş hareketli günler geçiriyor. Beşiktaş'ın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal için flaş bir açıklama geldi.

Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.