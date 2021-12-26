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Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
26.12.2021 16:40

OTOMATİK OYNAT

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Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi. Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

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