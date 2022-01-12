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Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası TFF duyurdu: Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası TFF duyurdu: Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!
12.01.2022 15:26

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Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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