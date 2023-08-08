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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:26

AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi: 1 taraftar hayatını kaybetti! Men tehlikesi var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi olay çıktı. Hırvat taraftarlar yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu. İşte o görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme turu maçları ile devam ediyor. AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi büyük olaylar yaşandı.

Hırvat taraftarlar yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu.

Yunan Polisi 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.

AEK'DAN AÇIKLAMA!

Yunan ekibi hayatını kaybeden taraftar için bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Michael seni asla unutmayacağız. Katiller ve sorumlular cezasını çekecek!" denildi.

Μιχάλη, η ΑΕΚ δε θα σε ξεχάσει ποτέ! Παραδειγματική τιμωρία για τους δολοφόνους και τους υπεύθυνους! pic.twitter.com/h0ug4XosVx

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 8, 2023


İşte o görüntüler;

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