RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları Adana Demirspor taraftarı 26 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından kısıtlamaya rağmen sokağa indi!

Adana Demirspor taraftarı 26 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından kısıtlamaya rağmen sokağa indi!

Adana Demirspor taraftarı 26 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından kısıtlamaya rağmen sokağa indi!
09.05.2021 23:33
Ana Sayfa 03:26
Erdoğan'dan AB'ye flaş mesaj:...
Ana Sayfa 00:57
Çin roketi Maldivler'e düştü
Ana Sayfa 01:46
Survivor 2021 88. bölüm...
Ana Sayfa 08:55
Fatih Terim'den maç sonrası...
Ana Sayfa 01:04
Sergen Yalçın’dan maç sonu...
Ana Sayfa 01:15
Galatasaray kendi sahasında...
Ana Sayfa 27:45
Mescid-i Aksa imamı Şeyh...
Ana Sayfa 00:48
Masumlar Apartmanı 33. bölüm...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e...
Ana Sayfa 00:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 06:55
Kadir Gecesi’nin önemi ve...
Ana Sayfa 00:26
Mehmet Ali Erbil ekranlara...

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar 26 yıllık Süper Lig özlemininin sona ermesini sokağa dökülüp kutladı. Taraftarların maç sonu koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüntüler tepkilere neden oldu.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar 26 yıllık Süper Lig özlemininin sona ermesini sokağa dökülüp kutladı. Taraftarların maç sonu koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüntüler tepkilere neden oldu.
Spor Videoları