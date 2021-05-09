Adana Demirspor taraftarı 26 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından kısıtlamaya rağmen sokağa indi!

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar 26 yıllık Süper Lig özlemininin sona ermesini sokağa dökülüp kutladı. Taraftarların maç sonu koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüntüler tepkilere neden oldu.