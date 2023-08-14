12'nci dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
23'üncü dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Olawoyin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
27'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Svensson, pasını Belhanda'ya attı. Topu alan Belhanda, ceza saha içinde bulunan Ndiaye ile paslaştı. Tekrar topla buluşan Belhanda'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
31'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çeldi.
49'uncu dakikada Rodrigues'in sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan son anda sağına uzanıp direğin dibinden topu kornere çeldi.
56'ncı dakikada savunmanın hatasında topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
87'nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Alberk Koç'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkten arka tarafa seken topa yükselen Mary'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
90+1'nci dakikada kullanılan taç sonrası savunmada oluşan karambol sonucunda topu önünde bulan Adana Demirsporlu Yusuf Erdoğan'ın meşin yuvarlağı göğsünde yumuşatıp yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.