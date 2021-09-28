Elazığspor 0 - 1 Arnavutköy Belediye Spor maçı Gol: Halil Çelik! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı. Elazığspor ile Arnavutköy Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arnavutköy Belediye Spor, 48. dakikada Halil Çelik'in attığı golle kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla sürüyor. 2. tur mücadelesinde Elazığspor evinde Aranvutköy Belediye Spor'u ağırladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Karşılıkla ataklara sahne olan mücadelede Arnavutköy Belediye Spor, 48. dakikada Halil Çelik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Arnavutköy Belediye Spor bu sonuçla birlikte 3. tura yükseldi.