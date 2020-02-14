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Canlı Yayın: Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Kupası Yarı Final maçı

Canlı Yayın: Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Kupası Yarı Final maçı

14.02.2020 17:05

Ankara'da düzenlenen Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Alper Altup Köselerli ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetiyor. Tek maçlı eleminasyon sistemi gereğince bu maçı kazanan takım finale yükselecek. Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçını A Spor kanalından ve Takvim.com.tr'den şifresiz naklen izleyebilirsiniz.


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