Ankara'da düzenlenen Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Alper Altup Köselerli ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetiyor. Tek maçlı eleminasyon sistemi gereğince bu maçı kazanan takım finale yükselecek. Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçını A Spor kanalından ve Takvim.com.tr'den şifresiz naklen izleyebilirsiniz.
Canlı Yayın: Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Kupası Yarı Final maçı14.02.2020 17:05
- Canlı Yayın: Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Kupası Yarı Final maçı
- Potada 4'lü final heyecanı! Darüşşafaka - Galatasaray ve Türk Telekom - Fenerbahçe karşılaşmaları A Spor'da
- MAÇ SONUCU: Sivasspor 1-1 Antalyaspor ÖZET İZLE
- Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)
- Sivasspor - Antalyaspor (Sivasspor'un 1. golü - Yasin Öztekin)
- MAÇ SONUCU: Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor ÖZET İZLE
- Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor (Trabzonspor'un 4. golü - Safa Kınalı)
- Erzurumspor 1 - 3 Trabzonspor (Trabzonspor'un 3. golü - Abdülkadir Parmak)
- Erzurumspor 1 - 2 Trabzonspor (Trabzonspor'un 2. golü - Guilherme)
- Antalyaspor yarı finalde! MAÇ SONUCU: Sivasspor 1-1 Antalyaspor
- Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor (Trabzonspor'un 1. golü - Guilherme)
- MAÇ SONUCU: Erzurumspor 1-4 Trabzonspor
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