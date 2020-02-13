A Spor CANLI: Sivasspor Antalyaspor maçı naklen izle | Sivas Antalya Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Turun Antalya'da oynanan ilk ayağında taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. 19.15'te başlayan karşılaşmayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çavuş yapacak. VAR hakemi Zorbay Küçük, AVAR ise Cevdet Kömürcüoğlu.
Müsabaka A Spor ve takvim.com.tr naklen yayınlanıyor.
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare
ANTALYASPOR: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo
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