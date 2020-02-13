A Spor CANLI: Sivasspor Antalyaspor maçı naklen izle | Sivas Antalya Ziraat Türkiye Kupası 13.02.2020 19:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Turun Antalya'da oynanan ilk ayağında taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. 19.15'te başlayan karşılaşmayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çavuş yapacak. VAR hakemi Zorbay Küçük, AVAR ise Cevdet Kömürcüoğlu.





Müsabaka A Spor ve takvim.com.tr naklen yayınlanıyor.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

ANTALYASPOR: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Ersan, Eren, Charles, Ufuk, Harun, Doğukan, Amilton, Gustavo



