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A SPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 Beşiktaş - Ankaragücü maçı KESİNTİSİZ izle 🏆 ANK - BJK Türkiye Kupası maçı naklen izle

A SPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 Beşiktaş - Ankaragücü maçı KESİNTİSİZ izle 🏆 ANK - BJK Türkiye Kupası maçı naklen izle
18.01.2023 16:47

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:00
İZLE | Karagümrük 1-1...
Spor 00:35
CANLI | F. Karagümrük -...
Spor 00:56
GOL I Antalyaspor 0 - 1...
Spor 00:58
Demir Grup Sivasspor 3-0 TECO...
Spor 02:42
Beşiktaş'ta Wout Weghorst...
Spor 00:24
Samet Akaydın resmen...
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TFF, SİVASSPOR - GALATASARAY...
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PELE öldü mü? Brezilyalı...
Spor 00:19
Trabzonspor'dan maç sonrası...

A SPOR CANLI MAÇ İZLE... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Beşiktaş maçı A SPOR'dan canlı yayında şifresiz yayınlanacak. Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı yyaında haberimizin içinden izleyebilirsiniz.

Spor Videoları

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette ANK- BJK maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü Beşiktaş maçı bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) saat 17.45'te başlayacak.

Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ASpor CANLI YAYIN

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Uros Radakovic, Mujakic, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Atiba, Muleka, Gedson, N'Koudou, Cenk

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