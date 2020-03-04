A Spor canlı izle! Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor canlı yayın - Antalya - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı 04.03.2020 19:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı ikinci gününe girdi. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı yarı final ilk maçı iki takım için de oldukça büyük önem taşıyor. İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalyaspor, son haftalarda düşüşte olan Alanyaspor'u sahasında farklı skorla devirip ikinci karşılaşmaya rahat çıkma hedefinde. Ziraat Türkiye Kupası yarı final Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşması A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan A Spor canlı izle seçeneğiyle Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçını takvim.com.tr farkıyla naklen canlı izleyebilirsiniz.

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ANTALYASPOR

ALANYASPOR







Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda Ali Palabıyık ve Serkan Olguncan oturacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.







İLK KEZ YARI FİNALDE

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.