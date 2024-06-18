A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından katılmaya hak kazandığımız EURO 2024'te ilk maçımızı Gürcistan ile oynuyoruz. Birbirinden önemli futbolcularımızın bulunduğu kadromuzla öncelikli hedefimiz gruptan çıkabilmek. Millilerimizin kritik sınavını takvim.com.tr'den canlı takip edebilir ve karşılaşmadaki golleri anlık olarak seyredebilirsiniz.

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TÜRKİYE- GÜRCİSTAN İLK 11'LERİ



Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper



Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze