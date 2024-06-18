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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 18:19

A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. İşte ilk 11'ler...

Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından katılmaya hak kazandığımız EURO 2024'te ilk maçımızı Gürcistan ile oynuyoruz. Birbirinden önemli futbolcularımızın bulunduğu kadromuzla öncelikli hedefimiz gruptan çıkabilmek. Millilerimizin kritik sınavını takvim.com.tr'den canlı takip edebilir ve karşılaşmadaki golleri anlık olarak seyredebilirsiniz.

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TÜRKİYE- GÜRCİSTAN İLK 11'LERİ


Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

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