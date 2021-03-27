A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşısında alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız Hollanda'nın ardından Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maçın ardından konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Türk insanının başaramayacağı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız Hollanda'nın ardından Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Maçın ardından konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satırbaşları:

Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bunlar güzel şey. Biz biriz, birlikteyiz.

TÜRK İNSANININ BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK

Türk insanının başaramayacağı bir şey yok. İmkan, zaman verilsin.

Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız.