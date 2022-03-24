📺 Türkiye Portekiz maçı ne zaman, nerede oynanacak? ⚽ Milli maç saat kaçta, hangi kanal veriyor? | TR Portekiz maçı

Portekiz Türkiye maçının tarihi sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası eleme maçının tarihi belli oldu mu? İşte maça dair merak edilenler...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

DÜNYA KUPASI YOLU

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Milli takımın ilk hedefi, tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.