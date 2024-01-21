▶️ TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı. Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Konuk ekip bu maçı kazanarak Fenerbahçe ile giriştiği amansız şampiyonluk mücadelesinde bir zorlu virajı daha kayıpsız geçmek; Fırtına ise Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sürdürmek ve üçüncü sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı...

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor.

Zirvenin uzağında kalan ancak Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan ve hata yapma lüksü bulunmayan Galatasaray'ı konuk ediyor.

Fırtına'da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek. Sarı kırmızılılar ise sahadan 3 puan ile ayrılıp şampiyonluk mücadelesinde yara almamanın peşinde.

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.



OKAN BURUK VE ABDULLAH AVCI 16. KEZ RAKİP



İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.







DEV DERBİDE 137. RANDEVU



Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 136 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 178, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

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LİGDE 102. MAÇ



İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 101 karşılaşmada da Galatasaray 44 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 131, bordo-mavililer ise 115 gol attı. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.









TRABZONSPOR GALATASARAY ARASINDA SON 10 MAÇ



Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.



DEPLASMANDA KARNESİ



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan topladı ve bu alanda 2. sırada bulunuyor. Cimbom deplasmanda en son Sivasspor ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

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SON 8 MAÇINI KAYBETMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Ligde defansif anlamında da başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE DAVINSON SANCHEZ SINIRDA



Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alan isimler. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park'ta oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiden sonra sakatlıklarından dolayı bir süre dinlendirildi. Hafta içinde antrenmanlara başlayan Icardi'nin Trabzonspor maçının kafilesinde yer almasını bekleniyor.