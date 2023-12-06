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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 17:14

🚨 Oktay Derelioğlu'na Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı! #OktayDerelioğlu #Saldırı #Tutuklama

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte yaşanan tartışma sonrasında saldıran Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte yaşanan tartışma sonrasında saldıran Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı. Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2 şüpheli Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

🚨 Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğluna trafikte saldırı! 👉 [Videolu Haber]
🚨 Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldırı! 👉 [Videolu Haber]
Oktay Derelioğlu trafikteki saldırıyı anlattı
Oktay Derelioğlu trafikteki saldırıyı anlattı

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