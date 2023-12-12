⚽️ GALATASARAY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE 📺 Galatasaray maçı EXXEN (linki) 📢 GS Kopenhag maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılarak Manchester United maçına bakmaksızın adını bir üst tura yazdırmak. Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise Aslan, Manchester United maçının sonucuna göre ya Avrupa Ligi'ne gidecek ya da Avrupa'ya veda edecek.

İLK 11'LER



Kopenhag : Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk.

Galatasaray : Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.



GALATASARAY 12,4 MİLYON EURO DEĞERİNDE ZAFER PEŞİNDE



Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira. Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.





AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON EURO



Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı. Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon euroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon euro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.



SANCHEZ VE ZIYECH'İN SAKATLIKLARI GEÇTİ



Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.





KOPENHAG FORMSUZ



Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.



OKAN BURUK YENİDEN TARİH YAZMAK İSTİYOR



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak. Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı. Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare edecek.