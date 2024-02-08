▶️ Galatasaray Derrick Köhn transferini açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 Euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 Euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 Euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 Euro imza ücreti ödenecektir" denildi.

Derrick Köhn: "Burada olmak gurur verici"

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, resmi imzayı atmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ve formayı giymek için sabırsızlandığını ifade eden Gana asıllı Alman oyuncu, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli" şeklinde konuştu.