SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 19:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 19:25

▶️ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında; "Transfer konusunda çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Transferde son durumu aktaran Galatasaray Başkanı; "Transfer konusunda konuşmak gerekirse bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Şu anda bazı oyuncularımıza teklifler var ama satış bedeli konusunda çalışmamız sürüyor. Net olan, bitmiş bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Dursun Özbek açıklamalarının devamında; "Taraftarlardan rica ediyorum. Hiçbir oyuncumuzu sahadaki performansına bağlı olarak eleştirmeyelim. Kerem büyük emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

Bayern Münih'e transfer olan oyuncuları hakkında konuşan Özbek; "Sacha Boey'in satışının mimarları var. Bu oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas dönemi, Fatih Hoca dönemi. Okan Hoca döneminde performansı arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayern Münih gibi bir kulübe gitti. Erden Bey'le beraber sabahlara kadar çalıştık. İlmek ilmek dokunmuş bir transfer oldu. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.

SIRADAKİ VİDEO
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! İspanyol kulübüne transfer oldu!
31.01.2024Çarşamba
Galatasaray Angelino'yu Roma'ya kiraladı!
31.01.2024Çarşamba
Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Serge Aurier, Jonathan Clauss, Nicolas Tagliafico...
31.01.2024Çarşamba
Türk futbolunda yeni değişiklikler: VAR kayıtları, yabancı gözlemci, MHK yapısı... | İşte detaylar...
31.01.2024Çarşamba
ÖZEL | Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı
29.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Ünlü türkücü Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele! İşte o anlar… 00:16
▶️ Zara sevgilisi ile sahnede el ele!
31.01.2024Çarşamba
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 31 Ocak 2024 Müge Anlı son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 31 Ocak 2024 📺
31.01.2024Çarşamba
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti! İspanyol kulübüne transfer oldu! 00:34
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı
31.01.2024Çarşamba
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na dev gönderme! 00:59
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na dev gönderme!
31.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA