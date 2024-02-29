▶️ ATV CANLI 📺 Galatasaray Fatih Karagümrük ZTK maçı CANLI İZLE

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat tarihinde 20.45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

İŞTE GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Markao, Tintiş, Ceccherini, Eysseric, Can Keleş, Feghouli, Bertolacci, Ryan Mendes

KUPADA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

KARAGÜMRÜK 4. TURDAN BAŞLADI

Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.