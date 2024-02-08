SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 21:43 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 22:55

▶️ A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Milliler; Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta yer alacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan ve 4'üncü torbadan kura çekimine giren A Milli Futbol Takımı, 4'üncü grupta yer aldı. Ay-yıldızlılar, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım direkt Uluslar A Ligi'ne yükselecek. 2'nci sırada yer alan takım play-off oynayacak. Dördüncü sırayı alan ekip ise C Ligi'ne düşecek.

KURA ÇEKİMİNDEKİ TORBALAR

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Lig Aşaması

1. Maçlar: 5-7 Eylül 2024

2. Maçlar: 8-10 Eylül 2024

3. Maçlar: 10-12 Ekim 2024

4. Maçlar: 13-15 Ekim 2024

5. Maçlar: 14-16 Kasım 2024

6. Maçlar: 17-19 Kasım 2024

Play-off ve A Ligi Çeyrek Final Maçları

20-25 Mart 2025

A Ligi Final Turnuvası

4-8 Haziran 2025

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Antalyaspor 1-0 Beşiktaş ⚽️ Gol: Zymer Bytyqi 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
08.02.2024Perşembe
▶️ Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor ⚽️ Gol: Trézéguet 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
08.02.2024Perşembe
▶️ Gençlerbirliği 1-1 Trabzonspor ⚽️ Gol: Eren Elmalı 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
08.02.2024Perşembe
▶️ Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor ⚽️ Gol: Melih Bostan 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
08.02.2024Perşembe
Alman futbolcu Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi
08.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki: Sen milleti doldurdun! 00:30
▶️ Demet Akalın'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na tepki
08.02.2024Perşembe
▶️ Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Turabi Nerede? Turbo Turabi Survivor’dan Elendi Mi? Survivor Turabi Neden Yok? İşte detaylar... 02:07
▶️ Acun Ilıcalı açıkladı! 'Turbo Turabi' elendi mi?
08.02.2024Perşembe
İbrahim Tatlıses “Ameliyat iyi geçti” demişti! İdo Tatlıses’in oğlunun sağlık durumunda yeni gelişme! Yasemin Şefkatli duyurdu 00:16
▶️ İbrahim Tatlıses “Ameliyat iyi geçti” demişti!
08.02.2024Perşembe
İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı: Polisten kaçan teröristler güvenlik kamerasında 00:33
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
08.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA