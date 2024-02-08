▶️ A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan ve 4'üncü torbadan kura çekimine giren A Milli Futbol Takımı, 4'üncü grupta yer aldı. Ay-yıldızlılar, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım direkt Uluslar A Ligi'ne yükselecek. 2'nci sırada yer alan takım play-off oynayacak. Dördüncü sırayı alan ekip ise C Ligi'ne düşecek.
KURA ÇEKİMİNDEKİ TORBALAR
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Lig Aşaması
1. Maçlar: 5-7 Eylül 2024
2. Maçlar: 8-10 Eylül 2024
3. Maçlar: 10-12 Ekim 2024
4. Maçlar: 13-15 Ekim 2024
5. Maçlar: 14-16 Kasım 2024
6. Maçlar: 17-19 Kasım 2024
Play-off ve A Ligi Çeyrek Final Maçları
20-25 Mart 2025
A Ligi Final Turnuvası
4-8 Haziran 2025