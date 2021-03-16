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TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
16.03.2021 13:55
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Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusunun Doğu Akdeniz'de ortak eğitim gerçekleştireceği bildirildi. MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre faaliyetler bugün başlayacak.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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