Haberler Video Son Dakika Videoları Suriye Milli Ordusu, katil Esad'ın askerlerini yakalayıp böyle paketledi
Suriye Milli Ordusu, katil Esad'ın askerlerini yakalayıp böyle paketledi

Suriye Milli Ordusu, katil Esad'ın askerlerini yakalayıp böyle paketledi

03.03.2020 12:18

İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısının ardından TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatı başarıyla devam ederken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan Esad rejiminin askerleri bir kamyonetin arkasına toplanarak paketlendi. Rejim askerlerinin SMO tarafından paketlenme anları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Son Dakika Videoları