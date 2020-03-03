Suriye Milli Ordusu, katil Esad'ın askerlerini yakalayıp böyle paketledi 03.03.2020 12:18

İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısının ardından TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatı başarıyla devam ederken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan Esad rejiminin askerleri bir kamyonetin arkasına toplanarak paketlendi. Rejim askerlerinin SMO tarafından paketlenme anları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte o anlar...