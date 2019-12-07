Son dakika: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını 07.12.2019 12:15

Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.