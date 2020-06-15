Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi! İran'a uçuşlar ne zaman başlayacak?

15.06.2020 14:18

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen 1 buçuk saatlik toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün samimi bir ortamda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ğlke ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldık. Bir İran ziyaretimiz vardı sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde pandemi sebebiyle bunu ertelemek zorunda kalmıştık. iranla sınırları açtık, 1 Ağustos'ta uçuşlar başlıyor. Bu ziyareti en kısa sürede gerçekleştireceğiz. özellikle Astana formatında dönem başkanlığı İran'da idi bu zirvenin de gerçekleştirilmesine çalışacağız. İnşallah İran'da gerçekleştireceğiz. Astana ve Soçi için çaba harcıyoruz.





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz.