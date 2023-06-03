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MSB duyurdu: Mehmetçik Kosova'ya gidiyor

MSB duyurdu: Mehmetçik Kosova'ya gidiyor
03.06.2023 14:36

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Son dakika haberi... Sırbistan-Kosova araasından artan gerilim üzerine NATO harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun, ihtiyat birliği olarak Kosova'da görevlendirildiği açıklandı. Görevlendirilen birlik 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikal edecek.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

BİR TABUR GÖREVLENDİRİLDİ
Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır."

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