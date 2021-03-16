Maltepe'de berber dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Maltepe'de otomobille bir berber dükkanına gelen saldırgan kurşun yağdırdı. Dükkanda bulunan 3 kişi yaralanırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Maltepe Gülsuyu'nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.





Saldırıya otomobiliyle gelen şüpheli yaya olarak kaçtı. Yaralıların yakınları şüphelinin otomobiline saldırarak, zarar verdi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.