İstiklal Caddesi'nde çarşaflı genç kızlara sözlü taciz: Siz gerici misiniz?

Son dakika haberi: Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesiyle hem yerli elektrikli otomobilini üretmeyi konuşuyor hem de uzay hedefleriyle uzayda söz sahibi olan ülkelerden biri olmayı hedefliyor. Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan da 28 Şubat kafasının ürünü olan olaylar yaşanmıyor değil. Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşlı bir kadın, genç çarşaflı kadınlara "Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" diyerek sözlü tacizde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye, özellikle teknoloji alanında dışa bağımlılığını en aza indirerek yerli ve milli teknoloji hamlesiyle dünyada söz sahibi olma yarışında.

Bunun en bariz örnekleri ise yerli ve milli silah sanayisi, yerli elektrikli otomobil ve Türkiye'nin uzay hedefleri.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği üzere Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyletler seviyesine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor.

Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması için sürdürülürken "28 Şubat kafası" olarak nitelendirilen saldırılar da yok değil.

İSTİKLAL'DE ÇARŞAFLI KADINLARA TACİZ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ilerlemiş yaşlardaki bir kadın çarşaflı genç kadınlara "Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz? Bu genç kızlara hayır çarşaf." diyerek sözlü tacizde bulundu.

Mağdur genç kadınlar ise "Özgürlük diye bir şey var. Kimse kimsenin dinine karışamaz." diyerek savundu.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı.