İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

Son dakika haberine göre İstanbul'un en işlek ve kalabalık yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun artması nedeniyle, cadde bir süreliğine yaya trafiğine kapatıldı.

Beyoğlu Belediyesi yetkililerden alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nin, Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı'ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

3 DAKİKA AÇILIP 3 DAKİKA KAPANIYOR

Yaşanan yoğunluğa göre drone ile yapılan kontroller neticesinde cadde, 3 dakika kapatılıp ardından 3 dakika sonra tekrar ulaşıma açılıyor.

7 BİN KİŞİ SINIRLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Daha önceden de İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında geçen yıl aralık ayında, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddede 7 bin kişinin gezmesine ilişkin sınır getirilmişti.