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Hafta sonu yasağı geri mi geliyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi? Kritik Kabine toplantısı başladı

Hafta sonu yasağı geri mi geliyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi? Kritik Kabine toplantısı başladı
15.03.2021 16:35
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Vaka artışı önlenemiyor

Son dakika haberi... 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye’nin beklediği gün geldi. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ardından koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar çıkabilir. Özellikle normalleşmenin ardından yaşanan yoğunluk ve vaka artışları "Hafta sonu yasağı yeniden gündeme gelecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan koronavirüs risk haritasında değişim olup olmadığı da bugün açıklanacak. "Yeni tedbirler ve sokak kısıtlamaları geri gelecek mi?" soruları Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı açıklamalarla yanıt bulacak.


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