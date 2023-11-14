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Haberler Son Dakika Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 16:05 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 16:26

Düzce kaza haberi: Ani fren kaza getirdi! Otomobil, cipe böyle çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı (Kaza anı)

Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden cipe arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Düzce'de ani fren yapan cipe otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çoban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olduğu sırada ani fren yapan Fatma T. idaresindeki 41 AED 598 plakalı Dacia marka cipe, Cavit Ç. hakimiyetindeki 81 BJ 774 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte Demet K., Hatice Ç., Çiğdem E., Tuğçe E., Belinay E. ve Yusuf Ç.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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