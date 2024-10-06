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Bursa'da palet fabrikasında yangın
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Bursa'da palet fabrikasında yangın

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 01:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 01:30

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

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