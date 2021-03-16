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Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
16.03.2021 16:34
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini resmî törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.


Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini resmî törenle karşılıyor.

Canlı izlemek için; https://t.co/KZlJDLA0wg

&mdash; Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 16, 2021

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