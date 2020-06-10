Bakan Akar'dan asker uğurlama törenleriyle ilgili flaş uyarı | Video

10.06.2020 14:37

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, son günlerde özellikle sosyal medyaya yansıyan asker uğurlama törenleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, son günlerde özellikle sosyal medyaya yansıyan asker uğurlama törenleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Maske, mesafe ve temizlik konusunu ilk günden gündemimize aldık. Bütün geniş bir şekilde TSK bünyesinde faaliyetleri arkadaşlarımız yürüttü ve başarılı oldu. Terhislerimiz ve celplerimiz ertelenmişti. Evlatlarımızın sağlıklı dönmeleri ve birliklerine sağlıklı teslim olmaları önemli. Onun için kararlarımızı bu şekilde uyguladık.

182 BİN GENCİMİZE PCR KOVİD TESTİ YAPILACAK

İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR testi yapılacak. Biz bu konuda askerlerimiz ve halkımızın sağlığı konusunda tavizsiz bir çalışma içerisindeyiz.

OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Bu vesileyle tüm Koronavirüs nedeniyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir.