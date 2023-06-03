AK Parti Meclis Grup yönetimi belirlendi! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçildi | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

AK Parti'nin A takımı belli oldu. Buna göre; AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliklerine ise; Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğdu. Baba adı Ahmet Ali, anne adı Fatma'dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Güler orta derecede İngilizce bilmektedir.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat'ta doğmuştur. Baba adı Salih, anne adı Nimet'tir.

Avukat olan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 28. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip'te doğdu. Lise öğrenimini 1995'te Nizip İmam Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini ise 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversiteler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı, 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1 Kasım 2010 - 22 Eylül 2012 tarihleri arasında Has Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikleri açıkladı. Buna göre Abülhamit Gül, Adalet Bakanı görevine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MUHAMMET EMŞN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, 06.10.1968'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. Küçükköy İ.H.L. ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. Gaziosmanpaşa MGV İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

27 Mart 1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, 2003 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

2011 yılında Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2012 yılında gerçekleşen Uluslarası Adli Tıp Kongresi'nin (IALM) organizasyonunda yer aldı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde, milletimizin hizmetinde bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukukunda Yüksek Lisans yapan, İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?

08.03.1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ,orta, lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Liseyi okul birincisi olarak tamamlayıp, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Fakültedeki başarı derecesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak eğitimine İstanbul'da devam etti.

1999 yılında başörtüsü sorunu sebebi ile yurt dışına çıkıp Viyana Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitimine devam etti.

2003 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2007 yılında Türkiye'ye döndü. 1998 yılından beri aktif olarak STK'lar ile ilgilenmeye başladı. 2015 Şubat ayına kadar hekim olarak görevime devam etti.

AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi, Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi, Hekim Hakları Derneği Onur Üyesi, UETD-Avusturya Kurucu Üyesi.

BAHADIR NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu 18 Ocak 1962 tarihinde Manisa'da doğdu.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den Manisa milletvekili adayı oldu.

AK Parti grubu Meclis'te 268 milletvekili ile temsil edilecek.