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Haberler Safir Videoları Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023, 14:31 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023, 14:31

Safir 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Buradayım, gidemezsin…”

atv'nin sevilen dizisi Safir dizisinin 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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