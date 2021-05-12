Müge Anlı 12 Mayıs canlı yayında Nezen Germiyen itirafı! Lütfiye Gündüz kaybıyla yıllar öncesindeki sır perdesi aralanıyor

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti ile kayıp Lütfiye Gündüz arasındaki bağlantı araştırılıyor. Çok sayıda şüphelinin yer aldığı iki farklı olayda çember daraldı. Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey uzun uğraş sonucunda nihayet bir itirafte bulunurken canlı yayının sonlarına doğru bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakikalarda bağlanan bir tanıkın itirafı olayın seyrini baştan yazacak bir itirafta bulundu...