Yerli otomobil dünyanın en büyük elektronik fuarında! 10.01.2020 14:08

Türkiye’nin milli gururu yerli otomobil, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES’e katıldı. "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli panelde konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobili ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün nasıl bir ekosistemine dönüşeceğini anlattı.

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği yerli otomobil projesi, nihayet gerçek oldu ve TOGG tarafından üretimi gerçekleştirilecek Türkiye'nin Otomobili, 27 Aralık 2019'da tüm dünyaya tanıtılmıştı.

CES öncesi lansmanı yapılan TOGG, çok önemli bir girişime imza attı ve Gebze Bilişim Vadisi'nden sonra Las Vegas'taki Teknoloji Fuarı'nda dünya ile yeniden buluştu.

Bilindiği gibi ABD'nin Las Vegas şehri, salı gününden beri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan "CES 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dev şirketler, katıldıkları fuarda yeni nesil ürün ve teknolojilerini tüketicilerle buluşturuyorlar ve böylelikle de hangi noktaya ulaşmış olduklarını tüm dünya ile paylaşabiliyorlar.

TOGG da tıpkı diğer teknoloji devleri gibi CES 2020 kapsamında bir panele katıldı ve Türkiye'nin yeni ve yerli otomobilini, bu panel kapsamında dünyaya farklı bir noktada yeniden anlattı.

TOGG'un CEO'luk görevini, geçmişi büyük başarılarla dolu olan Gürcan Karakaş yürütüyor. CES 2020 etkinlikleri kapsamındaki "Let's Co Create a New Era of Mobility" yani "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli panele Gürcan Karakaş ve diğer TOGG ekibi üyeleri katılırken, dünyanın önde gelen mobilite şirketlerine çok önemli açıklamalarda bulundu.

Panelde konuşma yapan TOGG CEO'su, Türkiye'nin yerli otomobilini önemli isimlere duyurmanın yanı sıra, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğinden de bahsetti. Karakaş'ın açıklamaları, salondaki davetliler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

TOGG'un Linkedin hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, Karakaş'ın açıklamalarının detaylarına ise değinilmedi.