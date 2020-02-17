TOGG'dan Twitter'dan paylaştı: Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi 17.02.2020 23:15

Türkiye’nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

İLK ARAÇ 2022'DE ÜRETİLECEK

2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.