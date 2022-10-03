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TOGG'dan ''TOGG fiyat listesi 2022 - TOGG ön sipariş fiyatı'' şeklindeki spekülatif haberlere resmi açıklama

TOGG'dan ''TOGG fiyat listesi 2022 - TOGG ön sipariş fiyatı'' şeklindeki spekülatif haberlere resmi açıklama
03.10.2022 11:40

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG banttan inmek için gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreninde, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Tarih giderek yaklaşırken TOGG'un fiyatına dair spekülatif paylaşımlar da giderek artıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafında yapılan duyuruda son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Otomobil Videoları
29 Ekim 2022 tarihinde TOGG fabrikası açılırken, ilk otomobilde banttan inmiş olacak. Heyecanlandıran gelişme öncesi spekülatif açıklamalar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
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