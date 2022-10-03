Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG banttan inmek için gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreninde, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Tarih giderek yaklaşırken TOGG'un fiyatına dair spekülatif paylaşımlar da giderek artıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafında yapılan duyuruda son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.