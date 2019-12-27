Haberler Video Son dakika... Yerli otomobilin tanıtımında 'Devrim' sürprizi |Video

Son dakika... Yerli otomobilin tanıtımında 'Devrim' sürprizi |Video

27.12.2019 15:13

Yerli otomobil tanıtımı için heyecan dorukta. Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımı başladı. Yerli otomobil törenine katılanlar, 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle karşılaştı. Tören alanına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da devrim otomobiline kayıtsız kalamayıp şoför koltuğuna oturup basın mensuplarına poz verdi. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Otomobil Videoları