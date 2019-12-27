Son dakika... Yerli otomobilin tanıtımında 'Devrim' sürprizi |Video

Yerli otomobil tanıtımı için heyecan dorukta. Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımı başladı. Yerli otomobil törenine katılanlar, 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle karşılaştı. Tören alanına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da devrim otomobiline kayıtsız kalamayıp şoför koltuğuna oturup basın mensuplarına poz verdi. İşte o anlar...
Son dakika... Yerli otomobilin tanıtımında 'Devrim' sürprizi |Video27.12.2019 15:13
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