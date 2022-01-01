Oto galerilerinin stok oyunu: Onlarca araç görüntülendi!

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi.
OTOPARKTA TOZLAR İÇERİSİNDE
Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.
DAHA YÜKSEK FİYATTAN
Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.
ONLARCA ARAÇ KAMERALARA YANSIDI
Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.