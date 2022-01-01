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Oto galerilerinin stok oyunu: Onlarca araç görüntülendi!

Oto galerilerinin stok oyunu: Onlarca araç görüntülendi!
01.01.2022 14:54

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Otomobil Videoları

Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi.


OTOPARKTA TOZLAR İÇERİSİNDE



Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.


DAHA YÜKSEK FİYATTAN



Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.



ONLARCA ARAÇ KAMERALARA YANSIDI
Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

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