Otomobil döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı. 2019 ‘da ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 artarken, 2020 Şubat sonunda artış yüzde 36’yı geçti. Peki, İkinci el araçta fiyatlar neden arttı? Yatırım için artık niye ikinci el araçlar tercih ediliyor? Otomobil Satış Danışmanı Kürşat Daştan ikinci el araçla alakalı merak edilen soruları cevaplandırdı. İşte ayrıntılar...
İkinci el otomobil yatırım aracı oldu! İkinci el otomobilde fiyatlar neden arttı? | Video09.03.2020 19:20
- İkinci el otomobil yatırım aracı oldu! İkinci el otomobilde fiyatlar neden arttı? | Video
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