Haberler Video Otomobil Videoları İkinci el otomobil yatırım aracı oldu! İkinci el otomobilde fiyatlar neden arttı? | Video
İkinci el otomobil yatırım aracı oldu! İkinci el otomobilde fiyatlar neden arttı? | Video

İkinci el otomobil yatırım aracı oldu! İkinci el otomobilde fiyatlar neden arttı? | Video

09.03.2020 19:20

Otomobil döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı. 2019 ‘da ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 artarken, 2020 Şubat sonunda artış yüzde 36’yı geçti. Peki, İkinci el araçta fiyatlar neden arttı? Yatırım için artık niye ikinci el araçlar tercih ediliyor? Otomobil Satış Danışmanı Kürşat Daştan ikinci el araçla alakalı merak edilen soruları cevaplandırdı. İşte ayrıntılar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Otomobil Videoları