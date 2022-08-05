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🚗BENZİN ve MOTORİNE İNDİRİM! 🔥

🚗BENZİN ve MOTORİNE İNDİRİM! 🔥
05.08.2022 10:39

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL indirim bekleniyor.

Otomobil Videoları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OPEC'in petrol arzını artırma kararının ardından 97 dolarında altına gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirim haberi geldi.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM
Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

1 LİTRE BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
İndirimlerin ardından benzin fiyatlarının İstanbul'da 20,02 TL, Ankara'da 20,15 TL, İzmir'de 20,14 TL olması bekleniyor.

1 LİTRE MOTORİN FİYATI KAÇ TL OLACAK?
Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık İstanbul'da 23,33 TL'ye, Ankara'da 23,44 TL'ye, İzmir'de 23,46 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları (4 Ağustos 2022)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 24,53 TL

Benzin litre fiyatı 22,25 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 24,64 TL

Benzin litre fiyatı 22,38 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 24,59 TL

Benzin litre fiyatı 22.38 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL

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