25.04.2020 10:23

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ATV ekranlarında canlı yayında izleyici karşısına çıkacak. Nihat Hatipoğlu ilk iftar programında; Oruç tutmamayı mübah kılan durumlar nelerdir? Namaz kılmayanlar oruç tutabilirler mi? sorularını yanıtladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, 24 Nisan 2020 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında sorulara verdiği yanıt...

ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ramazan ayının ilk gününde Nihat Hatipoğlu ile İftar programı izleyicisiyle buluşuyor.

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel: 19.30

Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel: 02.00