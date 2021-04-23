RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar
23.04.2021 12:07
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Bugüne dek yüzlerce sosyal sorumluluk projeleri ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunan Müge Anlı'ya Ragıp Savaş eşi ile birlikte çok anlamlı bir ziyarette bulundu. Ünlü oyuncu Ragıp Savaş'ın kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken Atv canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 23 Nisan coşkusu devam etti. Çocuklar Müge Anlı'nın tablet ve akülü araba sürprizi ile büyük sevinç yaşadı.


Ragıp Savaş'ın kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bilgisi verildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları