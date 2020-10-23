Müge Anlı'da sürpriz kavuşma! Öldü sanılan iki çocuk annesi Esra Bilek stüdyoda...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı son bölümde (23 Ekim 2020 Cuma) 1,5 yıldır kendisinden haber alınamaan ve ailesinin öldü sandığı Esra Bilek canlı yayında ailesine kavuştu. İlk eşinden olan çocuklarını en son 2 ay önce gördüğünü belirten Esra Bilek annesin ret ettiğini o dönemlerde Mustafa’nın yanında olduğunu açıkladı.