Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 600 kadınla evlilik vurgunu yaptığını Müge Anlı canlı yayınında itiraf ettikten sonra gözaltına alınan Mustafa Şimşek tutuklandı. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları birden fazla kişilerle evlendirdikleri ortaya çıktı. Evlenme vaadiyle kandırıldıklarını iddia eden 12 vatandaş Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Olay sadece bu kadar kişiyle kalmayıp ülkenin birçok yerinden vatandaş canlı yayına bağlanarak sahte gelinlerin kendilerini dolandırdıklarını ifade etmişti. Suç duyurusunda bulunan evlilik mağduru vatandaşlar benzer yöntemlerle kandırılarak ciddi miktarlarda paralarını kaptırmışlardı. 17 Ocak Cuma günü Müge Anlı, canlı yayında gözaltına alınan çete lideri Mustafa Şimşek'in tutuklandığı bilgisini aktardı.
Müge Anlı'da son dakika haberi: 600 kadınla evlilik vurgunu yapan çete lideri Mustafa Şimşek tutuklandı! (17 Ocak Cuma) |Video17.01.2020 12:57
- Müge Anlı'da son dakika haberi: 600 kadınla evlilik vurgunu yapan çete lideri Mustafa Şimşek tutuklandı! (17 Ocak Cuma) |Video
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